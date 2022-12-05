Татарстан занял 31-е место в рейтинге по отсутствию вредных привычек среди регионов России

В рейтинге по отсутствию вредных привычек среди регионов России за 2021 год Татарстан занял 31-е место. Такие данные приводит «РИА Новости».



Таким образом, республика обогнала столицу. Москва заняла 51-е место в списке. Санкт-Петербург же, в свою очередь, расположился на 25-м.

Согласно информации издания, больше всего здоровый образ жизни ведут в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Эти регионы стали тройкой лидеров по такому критерию.

На последних же местах расположились Сахалин, Камчатка и Хакасия. Они заняли 83-е, 84-е и 85-е места соответственно.

Фото: pixabay.com

Стоит отметить, что в 2021 году Татарстан показал результат лучше, чем годом ранее. Индекс по отсутствию вредных привычек составил 65,2 против 63,6.

При подсчетах учитывались употребление табака, алкоголя, количество преступлений и смертей, случившихся под влиянием алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, с января по октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировали 44 440 преступлений. Таким образом, республика оказалась на седьмом месте в рейтинге регионов России по количеству выявленных злодеяний и в очередной раз подтвердила свои позиции.



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Елизавета Пуншева