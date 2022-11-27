В Татарстане растет число преступлений, но снижается количество преступников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С января по октябрь текущего года в Татарстане зарегистрировали 44 440 преступлений. Таким образом, республика оказалась на седьмом месте в рейтинге регионов России по количеству выявленных злодеяний и в очередной раз подтвердила свои позиции. Как выяснило «Реальное время», данную строчку Татарстан занимает уже на протяжении восьми месяцев (в феврале регион был на восьмом месте).

Третий год в первой десятке

В первой десятке регионов Татарстан находится уже не первый год, а уровень преступности продолжает расти. Так, с января по октябрь 2021 года регион занимал девятое место рейтинга — 44 147 преступлений (на 293 правонарушения меньше, чем в этом году). Стоит отметить, что максимальное значение выявленных преступлений за аналогичный период было зарегистрировано в пандемийном 2020-м — 45 688 (при этом регион занимал девятое место рейтинга).

В целом за последние десять лет уровень преступности в Татарстане за январь — октябрь выглядит следующим образом:

2012 — 14 место, 44 124 преступления.

2013 — 17 место, 39 078 преступлений.

2014 — 17 место, 37 687 преступлений.

2015 — 14 место, 43 590 преступлений.

2016 — 12 место, 42 046 преступлений.

2017 — 11 место, 39 269 преступлений.

2018 — 13 место, 36 213 преступлений.

2019 — 11 место, 42 137 преступлений.

2020 — 9 место, 45 688 преступлений.

2021 — 9 место, 44 147 преступлений.

2022 — 7 место, 44 440 преступлений.

Показатели Татарстана далеко не являются худшими по России. Больше всего злодеяний по-прежнему зафиксировано в Москве 116 852, на втором месте расположился Краснодарский край — 66 793, замыкает тройку Московская область — 63 238. Следом за ними идут Челябинская область, где зарегистрировано 53 268 правонарушений, Санкт-Петербург — 52 104 и Ростовская область — 48 804.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сокращается количество выявленных преступников

Что касается количества выявленных преступников, то с января по октябрь этого года в Татарстане их было 16 058 — в этом рейтинге республика занимает 11-е место. В прошлом году регион находился на 12-й позиции, а число правонарушителей составляло 16 002 (на 56 человек меньше). В пандемийный 2020-й, который был полон негативных рекордов, Татарстан также был на 11-м месте, как и сейчас. Однако тогда количество злоумышленников достигало 16 122 (на 64 больше, чем сейчас).

Стоит отметить, что такое число все же не является рекордным, и если с января по октябрь 2019 года в республике выявили 15 404 преступника (14-е место в рейтинге), то в 2018-м — 17 008 (также 14-е место), а в 2017 — 18 010 (13-е место).

За аналогичный период 2016 года было выявлено еще больше — 18 144 человека (15-е место). Такое значение является абсолютным рекордом за последние десять лет. Что касается предыдущих четырех лет, то ситуация выглядит так:

2015 — 15 место, 17 728 преступников.

2014 — 16 место, 15 922 преступника.

2013 — 15 место, 17 172 преступника.

2012 — 17 место, 17 212 преступников.

Прослеживая динамику выявленных правонарушителей в Татарстане за последние десять лет можно обратить внимание, что их число начало заметно сокращаться.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается других регионов России, то здесь с января по октябрь текущего года лидирует Московская область, в которой выявили 32 552 преступника, следом идет Москва — 30 024 и Краснодарский край — 24 761. На четвертом месте Челябинская область, где выявлены 22 508 правонарушителей, замыкает пятерку Свердловская область — 20 776 человек. За ними идут Красноярский край — 17 956, Башкирия — 17 782, Ростовская область — 17 584, Кемеровская область — Кузбасс — 17 202 и Санкт-Петербург — 16 688.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин