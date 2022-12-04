Команда Этери Тутберидзе заняла 2-е место на чемпионате России по прыжкам — ее представляла Камила Валиева

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В командном турнире чемпионата России по прыжкам команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе заняла 2-е место. В ее составе выступала уроженка Казани Камила Валиева.

Первое место в командном турнире заняла команда Евгения Плющенко — на ее счету 16 баллов. У сборной Этери Тутберидзе 12 баллов, а у команды Алексея Мишина, занявшей третью строчку — 8 баллов.



Чемпионат России по прыжкам проходит Санкт-Петербурге. Помимо Камилы Валиевой в команде Этери Тутберидзе выступила одна уроженка Казани — Евгения Тарасова, катающаяся в паре с Владимиром Морозовым. В команде Этери Тутберидзе также заявлены Софья Акатьева, Арсений Федотов и Алиса Двоеглазова.

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Елизавета Пуншева