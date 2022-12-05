Температура воздуха в ПФО ожидается на 1—1,5°С ниже средних многолетних значений
В декабре среднемесячная температура воздуха в Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, ожидается на 1—1,5 градуса ниже средних многолетних значений. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.
Помимо ПФО, среднемесячная температура воздуха на 1—1,5°С ниже средних многолетних значений ожидается в этом месяце на большей части Центрального федерального округа. На остальной территории она прогнозируется в пределах нормы.
Что касается снега, то, по прогнозу Гидрометцентра России, в декабре в ПФО осадков выпадет меньше месячной нормы. Такой же прогноз синоптики дали для Южного (за исключением Крыма) и Северо-Кавказского федеральных округов.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в декабре в Татарстане ожидается погода «холоднее обычного». Отклонение температур от климатической нормы ожидается и в других регионах Приволжского федерального округа — в Кировской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Башкирии.
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