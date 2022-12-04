Россия и Азербайджан обсудят перспективы сотрудничества

5 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планируется обсудить перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме того, беседа коснется и вопросов нормализации азербайджано-армянских отношений.

Сообщается, что в настоящее время между двумя странами заключено более 150 актов. В том числе сотрудничество ведется в торгово-экономической, гуманитарной сферах и по линии молодежной политики.



Напомним, в конце ноября президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы республик обсудили действующие соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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Елизавета Пуншева