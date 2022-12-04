Женам мобилизованных челнинцев назначена выплата в 100 тысяч рублей по случаю рождения ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Супругам мобилизованных жителей Набережных Челнов назначили дополнительные выплаты по случаю рождения ребенка. Она составит 100 тысяч рублей, сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник рассказал, что накануне из роддома выписали новорожденного сына одного из мобилизованных. Первенца назвали Динаром.

Мобилизованных поддерживают и в других городах Татарстана. В зону СВО из Нижнекамска отправили две машины УАЗ и гуманитарную помощь для мобилизованных и добровольческих батальонов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.



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Елизавета Пуншева