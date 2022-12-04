Главное о коронавирусе на 4 декабря: разоблачение создателей COVID-19, рост заболеваемости в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Декабрь в Татарстане начался с роста заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 85 человек. Всего на 4 декабря в республике зарегистрировано 190 836 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 187 768 человек, за минувшие сутки — 53. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 15 человек.

С приходом зимы в Татарстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Если утром 30 ноября сообщалось о 69 случаях заражения, то уже 1 декабря — о 74. В дальнейшем тенденция сохранилась: каждый новый день фиксируется на пять заболеваний больше, чем в предыдущий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани продолжается вакцинация населения против коронавируса. Сделать прививку по-прежнему можно только «Спутником V». Вакцина в наличии во всех районах города.

Сниженный из-за коронавируса иммунитет может привести к вспышке кори и коклюша

За последние сутки в России выявили 6 598 случай коронавируса, выздоровели 4 589 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 617 601, а выздоровевших — до 21 018 980. Госпитализировали за сутки 722 человека. Умерли за сутки 55 россиян. За весь период в России от коронавируса скончался 392 231 человек.

От последствий коронавируса скончался известный российский прозаик Илья Штемлер. Он умер в больнице, где неделю находился в реанимации. Писатель не дожил до 90-летия полтора месяца.

Из-за снижения иммунитета на фоне пандемии коронавируса в ближайшие 4—5 лет может произойти серьезный подъем заболеваемости корью и коклюшем, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он предупредил, что они опаснее гриппа и COVID-19. По его мнению, пишет ТАСС, для взрослого населения России следует организовать ревакцинацию от кори и коклюша.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Луганской Народной Республике в новом многофункциональном медицинском центре приняли первые роды у пациентки с коронавирусом. Беременную из Лисичанска доставили в перинатальный центр ЛРКБ в тяжелом состоянии с «преэклампсией средней степени, дисфункцией плаценты и задержкой развития плода», а также пневмонией и ОРВИ. Родился живой недоношенный мальчик, он находится в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Минздрав России разработал для медработников памятку по проведению дифференциальной диагностики острых респираторных вирусных инфекций для своевременного назначения лечения. В ней прописаны группы риска тяжелого течения ОРВИ, в том числе гриппа и COVID-19 у взрослых. К ним отнесли граждан с хроническими заболеваниями, пожилых и беременных.

Таджикистан усилил контроль на границе из-за «цербера»

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 мск заразились 645 032 654 раза, 6 640 467 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 967 906). На второй строчке — Индия (44 674 616), на третьей — Франция (38 174 893), на четвертой — Германия (36 557 861), на пятой — Бразилия (35 337 546).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 081 431). За ними следуют Бразилия (690 074), Индия (530 628), Россия (384 272, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 525).



За время пандемии было сделано 13 054 668 703 инъекции вакцины против коронавируса.

Бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф написал книгу о создании возбудителя COVID-19. Он заявил, что работал с лабораторией в китайском Ухане. По его словам, пандемия — результат финансирования США опасной генной инженерии коронавирусов в Китае. Он считает, что с помощью проекта Штаты решили оценить возможности биологического оружия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Таджикистана усилили контроль на пограничных переходах из-за угрозы проникновения в страну нового варианта омикрон-штамма COVID-19 «цербер». На данный момент в стране не выявлено ни одного случая заражения этой разновидностью вируса.

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Татьяна Демина