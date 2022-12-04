В начале следующей недели в Татарстане ожидается до -25 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале следующей недели в Татарстане ночью прогнозируется до -25 градусов. Такой отметки температура может достигнуть в ночь на вторник и среду при прояснениях, сообщили в Гидрометцентре республики.

В ночь на понедельник, 5 декабря, в Татарстане ожидается от -15 до -20 градусов, а при прояснениях — до -24°С. Ночью во вторник и среду похолодает до минус 15—20°С.

Днем в понедельник в Татарстане температуры составят от -11 до -16 градусов. Во вторник и среду синоптики прогнозируют от -9 до -14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. В понедельник снег выпадет местами, а 6 и 7 декабря осадков не прогнозируется. На дорогах сохранится гололедица.



В декабре в Татарстане ожидается погода «холоднее обычного», спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Отклонение температур от климатической нормы ожидается и в других регионах Приволжского федерального округа — в Кировской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Башкирии.







Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина