Ночью в Татарстане похолодает до -24 градусов

В ночь на понедельник, 5 декабря, в Татарстане ожидается от -15 до -20 градусов. При прояснениях температура опустится до -24°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем 5 декабря в Татарстане ожидается от -11 до -16 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от -17..-19°С, а при прояснениях до -22°С.

В понедельник в республике установится облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах сохраняется гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Сегодня в Татарстане ожидается от -12 до -17 градусов. Синоптики также прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. На дорогах возможна гололедица.



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Татьяна Демина