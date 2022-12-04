Сегодня в Татарстане ожидается до -17 градусов

В воскресенье, 4 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, сообщили в Гидрометцентре республики.

Минимальная температура воздуха ночью и утром от -20 до -25 градусов.

Днем в Татарстане ожидается от -12 до -17 градусов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. На дорогах возможна гололедица.

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана предупреждали, что среднесуточные температуры в выходные окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. В ближайшие дни республика будет находиться под влиянием антициклона.



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Диана Фатыхова