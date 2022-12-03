Скончался писатель Илья Штемлер

Сегодня на 90-м году жизни скончался известный российский прозаик Илья Штемлер. Об этом сообщает ТАСС. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

— Илья Петрович умер сегодня утром в больнице от последствий коронавируса. Неделю пролежал там в реанимации. Он не дожил всего полутора месяцев до своего 90-летия, которое мы собирались отпраздновать 18 января, — рассказала подруга семьи писателя поэтесса Татьяна Семенова.

Фото: Союз писателей Санкт-Петербурга

Илья Штемлер родился в 1933 году. Он писал свои произведения на основе той отрасли, в которой работал. Так, его роман «Уйти, чтобы остаться» основан на материале Пулковской обсерватории. Опыт таксиста, архивиста, инспектора, администратора вобрали в себя его произведения: «Таксопарк», «Универмаг», «Архив», «Поезд».

По романам писателя ставились театральные постановки и фильмы. На основе сюжета «Таксопарка» в 1986 году снят фильм «Плата за проезд».

Илья Штемлер получил премию Александра Володина, литературную премию имени Николая Гоголя за роман «Одинокие в раю». Царскосельскую художественную премию «За яркую индивидуальность в романах и повестях последних лет».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова