Адвокат напомнила, что в праздничные дни работа оплачивается в двойном размере
Член Ассоциации юристов России, адвокат Марина Астаева напомнила, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Об этом сообщает «Прайм».
По словам Астаевой такой порядок регламентируется статьей 153 Трудового Кодекса РФ. Коллективный договор и иные правовые акты устанавливают конкретную сумму.
В 2023 году новогодние каникулы в России продлятся до 8 января.
— Оплата в это время производится не менее чем в двойном размере, кроме того, по желанию работник может выбрать другой день отдыха, тогда оплата идет в одинарном размере», — рассказала Марина Астаева.
Напомним, согласно производственному календарю на 2023 год, всего в следующем году будет 244 рабочих дня, выходных — 121 день, включая 17 нерабочих праздничных дней.
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