В новогодние каникулы казанцы будут отдыхать восемь дней подряд

В январские праздники жители Казани будут отдыхать восемь дней, рассказали в Минтруда Татарстана.

Дни с 1 по 6 января и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово.

Согласно производственному календарю на 2023 год, всего в следующем году будет 244 рабочих дня, выходных — 121 день, включая 17 нерабочих праздничных дней.



Фото: realnoevremya.ru

Прошлый Новый год в Казани на площадке около «Чаши», где установлена главная елка города, встретили 34 тысячи жителей и гостей столицы Татарстана. В прошлые новогодние каникулы на улицах Казани проходило более сотни праздничных мероприятий, большая часть — в парках и скверах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко