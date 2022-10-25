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В новогодние каникулы казанцы будут отдыхать восемь дней подряд

18:36, 25.10.2022
В новогодние каникулы казанцы будут отдыхать восемь дней подряд
Фото: realnoevremya.ru

В январские праздники жители Казани будут отдыхать восемь дней, рассказали в Минтруда Татарстана.

Дни с 1 по 6 января и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово.

Согласно производственному календарю на 2023 год, всего в следующем году будет 244 рабочих дня, выходных — 121 день, включая 17 нерабочих праздничных дней.

Фото: realnoevremya.ru

Прошлый Новый год в Казани на площадке около «Чаши», где установлена главная елка города, встретили 34 тысячи жителей и гостей столицы Татарстана. В прошлые новогодние каникулы на улицах Казани проходило более сотни праздничных мероприятий, большая часть — в парках и скверах.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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