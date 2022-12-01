62% казанцев одобряют длинные новогодние каникулы

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 62% казанцев рады, что смогут провести время с родными и близкими и отдохнуть. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

— В идеале — на зимний курорт, в среднем — переделать накопившиеся дела, а как минимум — соскучиться по работе, — комментируют опрошенные.

Фото:pxhere.com

Однако нашлись и те, кто рассматривает продолжительный новогодний отдых отрицательно, это 15% горожан. Еще 12% рассказали, что они работают посменно, по этому для них нет особой разницы. Судя по опросу длительным новогодним каникулам обрадовались 66% женщин и 58% мужчин.



Напомним, согласно производственному календарю на 2023 год, всего в следующем году будет 244 рабочих дня, выходных — 121 день, включая 17 нерабочих праздничных дней.



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Диана Фатыхова