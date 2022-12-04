Минздрав назвал симптомы респираторной инфекции, при которых нужно вызвать скорую

Минздрав России разработал памятку для медицинских работников острых респираторных вирусных инфекций , а также рассказал о рекомендациях для граждан по поводу опасного течения заболевания. Об этом сообщает Российская газета.



Симптомы гриппа и острых респираторных вирусных инфекций: высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита. При данных симптомах лучше остаться дома и избегать контактов с людьми

Если вы чувствуете нехватку воздуха, боли в груди или в брюшной полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутанность сознания, сильный кашель необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Минздраве напомнили основные меры профилактики. Часто мыть руки водой с мылом, использовать антисептики, делать влажную уборку и проветривать помещение.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, при подготовке к эпидсезону по гриппу и ОРВИ 2020—2021 годов в России привито 85,9 млн человек (59% от численности населения).

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Диана Фатыхова