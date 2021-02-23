В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

В девяти регионах России на седьмой неделе текущего года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению превышены, сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди детей в возрасте до двух лет недельный порог превышен в трех субъектах, среди детей в возрастной группе от трех до шести лет — также в трех регионах.

Среди несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет недельный порог заболеваемости ОРВИ превышен в пяти субъектах России. Среди россиян старше 15 лет — 18 регионах.

В ведомстве отметили, что на седьмой неделе в России получили распространение вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Роспотребнадзора, при подготовке к эпидсезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021 годов в России привито 85,9 млн человек (59% от численности населения).

Татьяна Демина