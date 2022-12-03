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За сутки в Казани с улиц убрали 3,5 тысячи тонн снега

11:47, 03.12.2022
За сутки в Казани с улиц убрали 3,5 тысячи тонн снега
Фото: kzn.ru

За минувшие сутки с улиц Казани убрали 3,5 тысяч тонн снега, сообщает мэрия города. В работе принимали участие 60 рабочих, также задействовали 194 единицы техники, среди них 65 комбинированных дорожных машин и 43 тракторных щетки.

В казанской мэрии уточнили, что в общей сложности за 2 декабря с улиц вывезли 3 465 тонн снега, их которых 1480 тонн — ночью. Кроме того, в рамках противогололедной обработки дорог использовали 36 тонн песко-соляной смеси.

— Днем на уборке городских улиц будет задействовано 522 дорожных рабочих и 217 единиц техники, — сообщил Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, что Гидрометцентр России ожидает в Татарстане аномально холодны декабрь. А температура воздуха будет на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. Отклонение температур от климатической нормы ожидается и в других регионах Приволжского федерального округа — в Кировской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Башкирии.

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Артем Гафаров
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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