За сутки в России выявили 6 669 новых заражений коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки по всей России выявили 6 669 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболеваний в стране составило 21 611 003.

За прошедший день госпитализированными с COVID-19 оказались 1 324 человека, при этом выздоровели 5 132. Общее число вылечившихся от инфекции составляет 21 014 391 человек.

Скончались от инфекции 59 россиян. С учетом этих данных, заболевание унесло жизни 392 176 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 3 декабря.



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Артем Гафаров