Госдеп выразил готовность США к переговорам с Россией

В Госдепартаменте США заявили, что готовы к переговорам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Официальный представитель ведомства, Нед Прайс, отметил, что Америка разочарована отменой заседания.

— Мы сохраняем готовность встречаться с Россией в рамках органа по имплементации СНВ-3 для обсуждения всех обеспокоенностей, которые есть у США и России в связи с договором — критически важным инструментом поддержания стабильности, — приводит «РИА Новости» слова Прайса.

Россия уведомила США о переносе сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, которая должна была состояться с 29 ноября — 6 декабря. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что заседание вряд ли состоится до нового года.

Прайс отметил, что он разочарован «односторонним решением» России, а также назвал «полностью не соответствующими действительности «слова о том, что к встрече не были готовы США.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу еще в октябре созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Известно, что стороны обсудили актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине.

В начале ноября Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, рассказал, что Америка поддерживает контакты с Россией на высоком уровне, но не намерена раскрывать конкретные каналы, чтобы защитить их.



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Илина Хакимова