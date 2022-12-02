YouTube составил топ самых популярных видео 2022 года

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные в 2022 году ролики — первое место заняло видеообращение блогера Technoblade, которое вышло после его смерти.

В ролике отец Technoblade зачитал прощальное письмо блогера, скончавшегося от рака, к подписчикам. Видео на момент публикации новости просмотрели более 87 млн раз.

Второе место в списке занял ролик с инцидентом на церемонии вручения «Оскара». Актер Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року за шутку о прическе своей супруги. Тройку лидеров замыкает видео Minecraft-стримера под ником Dream, который впервые показал свое лицо.

Также в десятку самых популярных видео за год вошли выступления рэперов Dr. Dre, Снуп Догга, Эминема, Кендрика Ламара, 50 Cent и певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве финального матча Суперкубка в США. В списке оказался ролик о способе мести, который придумал инженер Марк Робер для мошеннического кол-центра. На пятом месте оказалось видео блогера MrBeast, в котором он воссоздал шоколадную фабрику Вилли Вонки.



В октябре Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что планов заблокировать YouTube в России нет. Ранее Роскомнадзор обратился к американской компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, с требованием восстановить доступ к аккаунтам Совета Федерации. В ведомстве заявили, что рассматривают данные действия как «беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации».

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Илина Хакимова