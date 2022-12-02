В травмпунктах Татарстана фиксируется рост числа пациентов из-за гололеда

В травматологиях Татарстана фиксируется наплыв пациентов из-за гололеда. Ежедневно только в одно отделение поступает до 20 человек, сообщает ГТРК «Татарстан».

По информации издания, чаще всего получают травмы зимой женщины. Мужчины быстрее реагирует и лучше умеют группироваться. При этом, как правило, женщины младше 50 лет падают на руку, поэтому самая распространенная для них травма — перелом лучевой кости. Представительницы же более зрелого возраста рискуют получить перелом шейки бедра, а мужчины при падении чаще всего травмируют грудную клетку.

Люди, которые активно занимаются спортом, легче других переносят гололед. У них более крепкий мышечный каркас, поэтому спасаются от травм они чаще. Профессиональная спортсменка, тренер по фигурному катанию Диана Шайдуллина рассказала, как избежать таких последствий.

— Желательно падать на бок, мы присаживаемся и стараемся упасть на бок. Если на бок не получается, если падаем назад, что делать нельзя, мы должны поджать голову чтобы не повредить голову, — объяснила Диана Шайдуллина.

Как сообщают травматологи, чаще всего к ним поступают люди, которые встают на коньки или горные лыжи без подготовки. Тюбинги же, по их словам, являются одним из самых рискованных зимних развлечений.

Чтобы снизить риск падений и травм на льду, на дорогах Казани лежит песко-соляная смесь. Однако она есть не везде. Именно с такими сообщениями жители города могут обратиться в telegram-бот «Моя Казань».



В Казани в конце ноября прошел ледяной дождь, образовался гололед. Из-за этого контактная сеть и пантографы трамваев обледенели. Также из-за непогоды произошли многочисленные повреждения и обрывы контактной сети, длительные простои подвижного состава.

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Елизавета Пуншева