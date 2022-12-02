В Нурлате на пожаре в частной бане погиб 62-летний мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня Нурлате на пожаре в частной бане, расположенной на улице Толстого, 11, погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о горении поступило спасателям в 9.32. Приехавшие на место пожарные установили, что горение происходит в частной бане размером в плане 3 на 5 метров, пламя же распространилось на 15 метров.

В 9.48 им удалось ликвидировать открытое горения, а в 9.52 при разборе сгоревших конструкций они нашли тело мужчины 1960 года рождения. Причину возгорания установят дознаватели ГПН.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, в прошлом месяце в Апастовском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибла 82-летняя женщина. Кроме того, в октябре во время пожара в селе Село-Чура Кукморского района погиб 63-летний мужчина.

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Максим Кокунин