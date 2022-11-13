В Апастовском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибла 82-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о возгорании в частном доме по улице Школьной в деревне Марьино Апастовского района Татарстана поступило на пульт пожарной охраны в 15.40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Около шести часов вечера во время разбора сгоревших конструкций дома 7 на 8 метров пожарные обнаружили останки тела 82-летней женщины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, в октябре на пожаре в частном доме в селе Село-Чура Кукморского района Татарстана погиб 63-летний мужчина.

Сообщение о горении дома по адресу: улица Молодежная, дом №8 поступило в 6.57. Подразделения Кукморского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара 1БИС. В 7.20 пожар был локализован, а еще через 10 минут полностью ликвидирован. В 8.20 в ходе разбора сгоревших строительных конструкций обнаружено тело мужчины 1959 года рождения.



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Максим Кокунин