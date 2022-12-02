Премьер Японии заявил, что страна не видит перспектив заключения мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония по-прежнему хочет заключить мирный договор с Россией и решить проблему принадлежности Курильских островов. Однако, он поделился мнением, что но в настоящее время не видит перспектив обсуждения этих переговоров из-за ситуации на Украине, сообщает «РИА Новости».

— Япония считает непозволительными попытки изменения статуса-кво силовым путем в одностороннем порядке где бы они ни происходили и находится в тесном взаимодействии со странами G7 и мировым сообществом. В связи с этим отношения Японии и России находятся в очень тяжелом состоянии, и сейчас не та ситуация, в которой можно говорить о перспективах переговоров о мирном договоре, но правительство сохраняет направление на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора, — отметил Кисида.

В сентябре стало известно, что Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. В апреле Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год как «незаконно оккупированные» Россией.



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Илина Хакимова