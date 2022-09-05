Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил

Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Российскому МИД поручено уведомить японскую сторону о принятом решении. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— В соответствии со статьей 37 федерального закона «О международных договорах России» прекратить действие соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курльской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами из семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года, — говорится в документе.

Фото: commons.wikimedia.org

В апреле Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год как «незаконно оккупированные» Россией.



Впервые с 2011 года в Синей книге появилось определение о принадлежности территории Курил Японии.

Формулировки в «Синей книге по дипломатии» зависят от росийско-японских отношений. В 2018 году в докладе было определение о том, что острова принадлежат Японии, в 2019-м это определение заменили тезисом о работе руководств двух стран над разрешением территориального вопроса. В последующие 2 года вернулось определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии».

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Максим Кокунин