Россияне смогут регистрировать свои товарные знаки

По словам руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова, регистрация товарных знаков станет доступна для граждан РФ с июня 2023 года, сообщает «Интерфакс».

— С июня следующего года в законодательстве появляется возможность для всех граждан, и особенно самозанятых, зарегистрировать на себя свой собственный бренд так же, как это делает компания, другие юридические лица. Это обеспечит людям возможность защитить свои разработки, продукт, услуги, — сказал Зубов.

Фото: pxhere.com

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, решение важно в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг.



Напомним, после вступления закона в силу иностранные граждане также смогут регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП.

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Диана Фатыхова