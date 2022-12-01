Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в Татарстане уменьшился на 6,2%

В Татарстане объем ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства в октябре 2022 года, уменьшился на 6,2% в сравнении с октябрем 2021-го (4,4 против 4,7 млрд рублей годом ранее), данные проанализировал Единый ресурс застройщиков.



В январе — октябре 2022 года в республике объем ипотечного кредитования для долевого строительства накопленным итогом составил 45,5 млрд рублей, что на 22,8% больше аналогичного показателя 2021 года (37,1 млрд рублей. По итогам января — сентября опережение темпов прошлого года составляло 27%.

Падение объема ипотечных кредитов для долевого строительства на 6,2% в октябре сопровождалось падением объема всех видов кредитов на 9,9% (44,5 против 49,4 млрд годом ранее), а еще падением всех видов ипотечных жилищных кредитов на 7,8% (15,4 против 16,7 млрд годом ранее).

В январе — октябре этого года в Татарстане ввели 2955,2 тыс. кв. м жилья. Это на 26,6%, или на 621,1 тыс. кв. м, больше, чем за аналогичный период прошлого. Годовой план по этому показателю превышен на 8,5%. Республика вошла в пятерку регионов по объемам ввода жилья, а по динамике прироста за месяц, по сравнению с прошлым октябрем, даже вышла на 1-е место в России.

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Маргарита Головатенко