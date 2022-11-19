Татарстан лидирует в России по абсолютному приросту ввода жилья

В январе — октябре этого года в Татарстане ввели 2955,2 тыс. кв. м жилья. Это на 26,6%, или на 621,1 тыс. кв. м, больше, чем за аналогичный период прошлого. Годовой план по этому показателю превышен на 8,5%. Республика вошла в пятерку регионов по объемам ввода жилья, а по динамике прироста за месяц, по сравнению с прошлым октябрем, даже вышла на 1-е место в России. Данные проанализировал Единый ресурс застройщиков.



В октябре в республике сдали 245,4 тыс. м² жилья, что на 133,9%, или на 140,5 тыс. м², больше, чем годом ранее.

При этом опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году в регионе наблюдается после отрицательной динамики в прошлом месяце.

Среди 85 регионов России Татарстан занимает 8-е место по показателю сданных жилищных объемов за октябрь. Но по динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года республика вышла на 1-е место в стране. По динамике относительного прироста — на 4-м месте.

За десять месяцев года Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам ввода жилья. По динамике абсолютного прироста за указанный период занял то же место, а по динамике относительного прироста — 33-е.

Ввод многоквартирных домов в Татарстане уменьшился на 3,6%

За январь — октябрь 2022 года ввод многоквартирных домов застройщиками в республике составил 852,9 тыс. кв. м, что на 3,6%, или на 31,5 тыс. кв. м, меньше аналогичного значения за тот же период 2021 года.

В октябре застройщики Татарстана ввели 95,6 тыс. м² многоквартирных домов, что на 92,4%, или на 45,9 тыс. м², больше, чем годом ранее.

Опережение темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в республике впервые после четырех месяцев отрицательной динамики.

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за октябрь 2022 года республика занимает 11-е место в России. По динамике абсолютного прироста сданных МКД по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 5-е место, по динамике относительного прироста — 20-е место.

По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — октябрь Татарстан занимает 9-е место в стране. По динамике абсолютного прироста — 73-е место, по динамике относительного прироста — 62-е место.

В октябре доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в республике составила 39,0%, что на 8,4 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2021 года. По этому показателю Татарстан занимает 37-е место в России.

— По линии индивидуального жилищного строительства — 2,1 млн кв. метров. По линии многоквартирного жилья сдано 853 тысячи квадратных метров, — сообщил на этой неделе замглавы Минстроя и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

За январь — октябрь 2022 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в регионе составила 28,9%, что на 9,0 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2021 года. По этому показателю Татарстан занимает 56-е место в России.

Мария Иванова