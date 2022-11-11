В начале ноября в Татарстане подорожала часть продуктов «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в начале ноября зафиксировали рост цен на часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожали столовая свекла и свежая белокочанная капуста, подешевели — картофель, репчатый лук и морковь.

Заметнее всего с 31 октября по 7 ноября подорожала столовая свекла. Средняя цена выросла на 4,46%, до 26 рублей за один килограмм.

Стоимость свежей белокочанной капусты увеличилась незаметно. За неделю она подорожала на 0,38%, до 16,83 руб./кг.



Подешевел заметнее всего в начале ноября репчатый лук. Согласно данным Татарстанстата, на 7 ноября средняя цена составила 24,86 руб./кг, что на 1,75% меньше, чем на 31 октября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Морковь в республике за неделю подешевела на 1,4%, до 23,5 рубля за килограмм. Средняя стоимость картофель стала меньше на 0,91% и составила 24,22 руб./кг.

Напомним, в конце прошлого месяца в республике подешевели все пять продуктов из «борщевого набора», цены на которые отслеживает Татарстанстат. Заметнее всего с 24 по 31 октября снизилась стоимость капусты — на 3,68%.

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Татьяна Демина