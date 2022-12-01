В Советском районе Казани изымут два земельных участка для строительства Вознесенского тракта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Советском районе Казани под строительство 11-й очереди Вознесенского тракта изымут еще два земельных участка от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Речь идет об участке между улицами Гвардейской и Аделя Кутуя площадью 278 квадратных метров (кадастровый номер 16:50:060401:52). Согласно документации, на нем построят административное здание. Также работы затронут участок на самой улице Аделя Кутуя площадью 658 квадратных метров (16:50:060403:189) — здесь расположатся автозаправочные станции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что для строительства Вознесенского тракта в Казани изымут земельный участок площадью 5 850 квадратных метров, образуемый из земельного участка с кадастровым номером 16:16:120602:11925 площадью 20 570 кв. метров. Он находился в собственности ООО «Альгор-Недвижимость».

В мае под строительство автодороги также изымали участок площадью 2,2 тысячи квадратных метров на улице Минской. Он находился в долевой собственности Казанского земельного инвестиционного фонда, а также в доверительном управлении у «Капитал-Траст-Инвест».

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Максим Кокунин