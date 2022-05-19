В Казани изымут еще один участок под строительство Вознесенского тракта

В Казани под строительство участка Вознесенского тракта, от проспекта Победы до автодороги М-7, изымут еще один земельный участок площадью 2,2 тысячи кв. м. Об этом говорится в постановлении Кабмина Татарстана, опубликованном в сборнике документов мэрии города.

Отмечается, что земельный участок расположен в Советском районе, на улице Минской. Он находится в долевой собственности Казанского земельного инвестиционного фонда, а также в доверительном управлении у «Капитал-Траст-Инвест».

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно постановлению, подразумевается возмещение средств за изымаемый земельный участок. В случае непредставления собственником объекта подписанного соглашения в установленный срок в суд направят соответствующие иски.

В прошлом месяце сообщалось, что в Казани под строительство Вознесенского тракта снесут частный дом, расположенный по улице Бахтизина, 13 в поселке Вознесенское. Общая площадь земельного участка составляет 1,2 тысячи «квадратов».

Также в апреле стало известно, что на строительство пятой очереди Вознесенского тракта в столице Татарстана выделят 4,4 млрд рублей. Заказчиком выступает Главтатдортранс.

Диана Жиленкова