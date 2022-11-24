В Казани изымут земельный участок для строительства Вознесенского тракта

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани изымут земельный участок в целях строительства автомобильной дороги регионального значения «Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» на территории столицы Татарстана и Пестречинского района республики, такое постановление есть в сборнике документов мэрии города.



Власти изымают участок площадью 5 850 кв. метров, образуемый из земельного участка с кадастровым номером 16:16:120602:11925 площадью 20 570 кв. метров. Он находится в собственности общества с ограниченной ответственностью «Альгор-Недвижимость».

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений республики.

В Кировском районе Казани для реконструкции Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 изымут 14 земельных участков. 18 августа для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе в городе изъяли еще два земельных участка



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Маргарита Головатенко