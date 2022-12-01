На трассе в Альметьевском районе в ДТП погибли два человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

Вечером 30 ноября на 81 км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля КАМАЗ, выполняя разворот, не убедился в безопасности маневра, в результате чего создал препятствие движущемуся по встречной полосе автомобилю KIA. В результате аварии 64-летний водитель автомобиля KIA и его 47-лений пассажир от полученных травм скончались на месте.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В начале ноября в Верхнеуслонском районе Татарстана на 37-м км автодороги Казань — Ульяновск водитель автомобиля КАМАЗ, не выбрав безопасную скорость, врезался в стоящий на проезжей части из-за ранее совершенного ДТП автомобиль ВАЗ. В результате аварии 75-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте, пассажир получил травмы.

В Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения вахтового автобуса НефАЗ и грузовика КАМАЗ на территории ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе. Предположительно ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем грузовика, когда он перестраивался в соседний ряд.

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Илина Хакимова