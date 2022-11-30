Кабмин вводит маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря

Фото: wikipedia.org/Крылов Иван

В России вводят маркировку жидкостей для вейпов с 15 декабря, сообщает RT со ссылкой на правовой портал.



Маркировку вводят для жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.

В России с 2023 года введут обязательную маркировку пива, упакованного в стекло или полимер, а также в кеги. Планируется, что маркировать пивную продукцию в России начнут с 1 апреля 2023 года. Сперва маркировку запустят для продукции в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

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Маргарита Головатенко