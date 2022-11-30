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Стал известен список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

17:35, 30.11.2022
Стал известен список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

Юбилейная Х Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» пройдет 10 декабря в 18.00 в казанском концертном зале «Пирамида».

В мероприятии примут участие популярные исполнители татарской эстрады.

В список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» вошли 30 исполнителей татарской эстрады:

  1. Салават Фатхутдинов
  2. Айдар Галимов
  3. Гузель Уразова
  4. Ришат Тухватуллин
  5. Ильсия Бадретдинова
  6. Филюс Кагиров
  7. Винера Ганиева
  8. Раяз Фасихов
  9. Рифат Зарипов
  10. Зинира и Ризат Рамазановы
  11. Алсу и Азат Фазлыевы
  12. Ильвина
  13. Марат Яруллин
  14. Эльмира Калимуллина
  15. Эльмир Низамов
  16. Гульназ и Ильсур Шарипзяновы
  17. Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов
  18. Ильгиз Мухутдинов
  19. Саида Мухаметзянова
  20. Юлия Гарифуллина
  21. Рамиля и Рамиль Хайрутдиновы
  22. Лейла и Рустам Галиевы
  23. Анастасия Макарова
  24. Рафис Калимуллин
  25. Зарина Хасаншина
  26. Мурат Гайсин
  27. Винарис Ильегет
  28. Ильдар Ямалиев
  29. Ильназ Бах
  30. ЛЕГЕНДА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ

Напомним, целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризации творчества начинающих исполнителей.

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Диана Фатыхова
ОбществоКультура Татарстан

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