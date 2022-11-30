Стал известен список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»
Юбилейная Х Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» пройдет 10 декабря в 18.00 в казанском концертном зале «Пирамида».
В мероприятии примут участие популярные исполнители татарской эстрады.
В список лауреатов Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» вошли 30 исполнителей татарской эстрады:
- Салават Фатхутдинов
- Айдар Галимов
- Гузель Уразова
- Ришат Тухватуллин
- Ильсия Бадретдинова
- Филюс Кагиров
- Винера Ганиева
- Раяз Фасихов
- Рифат Зарипов
- Зинира и Ризат Рамазановы
- Алсу и Азат Фазлыевы
- Ильвина
- Марат Яруллин
- Эльмира Калимуллина
- Эльмир Низамов
- Гульназ и Ильсур Шарипзяновы
- Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов
- Ильгиз Мухутдинов
- Саида Мухаметзянова
- Юлия Гарифуллина
- Рамиля и Рамиль Хайрутдиновы
- Лейла и Рустам Галиевы
- Анастасия Макарова
- Рафис Калимуллин
- Зарина Хасаншина
- Мурат Гайсин
- Винарис Ильегет
- Ильдар Ямалиев
- Ильназ Бах
- ЛЕГЕНДА ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ
Напомним, целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризации творчества начинающих исполнителей.
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