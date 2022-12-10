Национальная музыкальная премия “Болгар радиосы”

Х юбилейное вручение Национальной музыкальной премии “Болгар радиосы” состоится 10 декабря в концертном зале КРК “Пирамида” в 18.00 часов.



Уже 10-й год каждую зиму “Болгар радиосы” радует своих радиослушателей, зрителей грандиозным представлением. Речь идет о вручении X Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Два года подряд музыкальная премия проходила в онлайн формате без зрителей. В этому году Х юбилейный концерт пройдет в концертном зале ПИРАМИДА с зрителями — 10 декабря в 18.00 часов. Это мероприятие — подведение итогов года как для радио, так и для артистов и играет важную роль в жизни татарской эстрады.

В этому году на вручени ожидается около 30 номинантов. На мероприятии примут участие как популярные артисты, так и победители хит-парада “Кайнар хит”. Поэтому у зрителей будет возможность увидеть не только всеми полюбившихся популярных артистов, а также познакомиться с новыми звездами татарской эстрады. Потому что “Болгар радиосы” уделяет отдельное внимание поиску и раскрытию новых талантов новоиспеченных певцов.

Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризацию творчества начинающих исполнителей.

Особенностью данного проекта является и то, что каждый год меняется ведущая концерта. В прошлом году мероприятие вели главный редактор — продюсер “Болгар радиосы” — Ильфар Каримов, а также ведущие “Иртэнге чэй” — Эльвира Вильдан и Рустам Гайзуллин. Кто будет ведущим в этом году зрители смогут узнать только во время концерта. Х юбилейная музыкальная премия будет наполнена сюрпризами.

Победители Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»: Айдар Галимов, Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, Рифат Зарипов, Ильсия Бадретдинова, Раяз Фасихов, Винера Ганиева, Эльмира Калимуллина, Зинира и Ризат Рамазановы, Саида Мухаметзянова, Рафис Калимуллин и многие другие популярные певцы.



