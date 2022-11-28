«Привлекли 1,6 миллиарда»: семейное дело челнинского депутата «наследило» в 11 регионах России

Ринат Нурисламов «победил» РФ в Страсбурге, наряду с ним за грехи «Наследия» ответят жена, сестра, брат и тесть

В суде Набережных Челнов стартует процесс по уголовному делу в 1128 томах. По версии силовиков, под вывесками «Сберегательной компании «Наследие» от Москвы до Тюмени работало ОПС во главе с депутатом-медиамагнатом автограда Ринатом Нурисламовым. «Зомбированные» рекламой и обещаниями прибыли в 30 процентов вкладчики доверили компании 1,6 млрд рублей, но лишь единицы из двух тысяч потерпевших заработали больше, чем потеряли. При этом к старту суда главный фигурант де-факто отбыл срок, равный 7,5 года колонии общего режима, и отсудил у правительства РФ 4,5 тысячи евро — за неоправданно длительную посадку. Детали — в материале «Реального времени».



Ринат Нурисламов против РФ

Все 11 обвиняемых в тяжких преступлениях по делу «Наследия» сейчас на воле. Лишь трое из них ограничены запретом определенных действий, включая главного фигуранта — бизнесмена Рината Нурисламова. Впрочем, еще до старта суда он успел отмотать приличный срок и оказался на воле отчасти благодаря Европейскому суду по правам человека.

13 октября 2022 года ЕСПЧ вынес решение по делу «Ринат Нурисламов против Российской Федерации» — признал продолжительность срока предварительного заключения фигуранта чрезмерной и постановил взыскать с государства в пользу обвиняемого 4,5 тысячи евро. Жалобу в интересах Нурисламова в Страсбург направляла казанский адвокат Ирина Хрунова, еще в 2020 году.

«Мы писали, что нарушена статья 5 Европейской конвенции — о праве задержанного на судебное разбирательство в разумный срок. Суд с этим согласился», — говорит Ирина Хрунова. Фото: realnoevremya.ru

«Мы писали, что нарушена статья 5 Европейской конвенции — о праве задержанного на судебное разбирательство в разумный срок. Жаловались, что российские суды не исполняют российское законодательство в части запретов на заключение под стражу по делам, связанным с предпринимательской деятельностью. Европейский суд с этим согласился», — сообщила Ирина Хрунова «Реальному времени».

В решении ЕСПЧ указано — в СИЗО обвиняемый бизнесмен провел 3 года 11 месяцев и 27 дней.

...Нурисламова задержали и водворили в СИЗО в апреле 2017 года. В апреле 2021-го заменили реальный арест домашним — на тот момент ЕСПЧ уже направил правительству РФ ряд вопросов по его жалобе. В сентябре 2022-го — незадолго до утверждения прокуратурой Татарстана обвинения — еще раз смягчили меру пресечения, установив запреты на общение с предполагаемыми сообщниками и свидетелями по делу, использование средств связи и отправление корреспонденции, за исключением таких контактов с органами следствия, суда и адвокатами.

Фото: chelny-biz.ru

После поступления дела в Набережночелнинский горсуд запреты Нурисламову продлили до 7 февраля 2023 года. Обвиняемый с этим не согласился, однако 25 ноября Верховный суд РТ оставил решение в силе. Сам «главарь ОПС» участия в заседании не принимал.

Решение ЕСПЧ по данному делу было вынесено уже после выхода РФ из Совета Европы, и вопрос его исполнения либо неисполнения — дело будущего. Свою роль жалоба уже сыграла. Ну а Нурисламов еще до старта суда провел за решеткой и под домашним арестом 5 лет и 5 месяцев. Так что в случае вынесения обвинительного приговора с реальным сроком в колонии общего режима — пришлось бы вычитать 7 лет и 5 месяцев как отбытые (день СИЗО за полтора дня колонии общего режима, день домашнего ареста — за день).



Меньше всего обманутых в Челябинске



За шесть лет от продажи векселей населению в головной офис и дочерние компании «Наследия» поступило 1 млрд 613 млн рублей. Таков результат бухгалтерской экспертизы, которую следователи провели уже после обрушения этой «пирамиды» в 2015 году.

Установлено: в челнинский и нижнекамский офисы в 2009—2015 годах люди принесли 1,03 млрд рублей, в казанский — 263,8 млн, тройку лидеров замыкает подразделение в Екатеринбурге и его представительство в Нижнем Тагиле — 92,8 млн рублей.

Соседи челнинцев — жители Ижевска вложились в «Наследие» на 74,6 млн рублей, нижегородцы — почти на 50 млн, жители Самары доверили без малого 40 млн рублей, Тюмени — 29 млн.

В челнинский и нижнекамский офисы в 2009—2015 годах люди принесли 1,03 млрд рублей. Фото: vk.com/chelny.life

Самый скудный урожай «сберегательная компания» собрала в Челябинске — 8,6 млн, в Перми — 13 млн и подмосковных Химках — 14,4 млн рублей.

Всего у «Наследия» было 20 действующих офисов: пять — в Татарстане, три — в Свердловской области, по два — в Челябинской, Самарской и Московской областях, по одному в Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Пермском крае, а также Тюменской и Нижегородской областях. Но данные о сборах по Марий Эл и Башкирии в экспертизу не попали, хотя потерпевшие есть и там.

Фото chelny-biz.ru

Всего этот статус в деле получили 2046 человек, которые не смогли вернуть 622 млн 817 тысяч рублей. Именно эту сумму следователи ГСУ МВД по РТ считают похищенной путем мошенничества.



Теряли до 9 млн рублей

Средний размер ущерба рядового вкладчика составил 304,4 тысячи рублей. При этом, по данным источников «Реального времени», один из потерпевших в Набережных Челнах получил этот статус, потеряв 4 тысячи рублей, а другая — 9,3 млн рублей. Кстати, именно эта дама в 2016-м инициировала банкротство ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания «Наследие» (ранее — «Набережночелнинская ипотечно-финансовая компания»).

На следствии эта потерпевшая челнинка рассказывала: офис фирмы находился в высотном бизнес-центре «2.18», больше известном в народе как «тюбетейка». Деньги этой организации она доверяла с 2009 года и указывала — до 2014-го все обязательства выполнялись. В июле — октябре 2014-го вложила 9,6 млн рублей в покупку векселей со сроком погашения до полутора лет — надеялась на доход от 25 до 34 процентов. К весне 2015-го получила 300 тысяч рублей в качестве процентов, и платежи прекратились.



Потерпевшая челнинка рассказывала: офис фирмы находился в высотном бизнес-центре «2.18», больше известном в народе как «тюбетейка». Фото: photogoroda.com/alexkolm

«Сотрудники организации ссылались на временные финансовые трудности, директор Василий Чернышов говорил, что повода для переживаний нет, и платежи возобновятся», — вспоминала потерпевшая на допросе. Ближе к осени 2015-го офисы «Наследия» к возмущению вкладчиков начали закрывать, в суды посыпались иски, а в полицию — заявления.

В сентябре 2015-го по признакам мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Спустя два года обвинение утяжелили статьей 210 УК РФ — о создании и участии в преступном сообществе.



Дружная семья на скамье подсудимых

5 из 11 подсудимых являются членами одной большой семьи. По версии следствия, создателем преступного сообщества и разработчиком преступной схемы выступил челнинский бизнесмен и депутат Ринат Нурисламов. В ходе следствия эксперты характеризовали его как склонного к риску и стремящегося к доминированию. Силовики считают — Нурисламов осуществлял фактическое руководство сообществом и «Наследием», при этом юридически свое участие в деятельности компании скрывал — делегировал официальные полномочия своим партнерам и родственникам.



По версии следствия, создателем преступного сообщества выступил челнинский бизнесмен и депутат Ринат Нурисламов. Фото: chelny-biz.ru

Так, по одному делу с Ринатом Нурисламовым обвиняются:

супруга Гульшат Нурисламова, замгендиректора по кадрам ООО «Набережночелнинская сберегательная компания «Наследие»;

двоюродный брат Ильдар Нигматуллин, занимавший в Набережночелнинской СКН должности от менеджера до гендиректора, а также возглавлявший дочерние ООО в Химках, Уфе, Челябинске, Нижнем Новгороде и Перми;

сестра Венера Нурисламова, гендиректор казанского ООО «СКН»;

сестра супруги Роза Хасанова, бухгалтер ООО «Набережночелнинская СКН»;

тесть Рашит Хасанов, который не занимал официальных должностей в «Наследии».

По версии МВД, в ближайшее окружение лидера ОПС входили жена и его сестра, которые имели беспрепятственный доступ к похищенным деньгам и право давать указание другим членам преступной иерархии. На ступеньку ниже следователи поставили двоюродного брата Нурисламова и еще двух ныне обвиняемых — Антона Иоффе и Елену Самойлову.



Обвиняемым по делу также проходит двоюродный брат Ильдар Нигматуллин, занимавший в челнинской СКН должности от менеджера до гендиректора. Фото: соцсети

Иоффе ранее был замом Нурисламова в ОАО «Ипотечная финансовая компания», позже выступал учредителем «дочек» СКН в Казани и еще шести городах, а также руководил компанией «Меридиан-Инвест», выпускавшей в Закамье «Полезную газету» — главный рекламный рупор «Наследия». Самойлова тоже работала в «ИФК» и позже получила приглашение Нурисламова на должность специалиста по работе с клиентами в СКН.

Такое же предложение получила и Гузель Гилязева, которую силовики также считают активной участницей преступной организации. Наравне с менеджером отдела регионального развития Гузель Сулеймановой и менеджером ООО «Лизинговая компания «Первая финансовая» Василием Чернышовым, которых, как полагают силовики, в ОПС вовлекли жена и двоюродный брат Рината Нурисламова. Позже Сулейманова и Гилязева возглавляли ряд региональных компаний «Наследия», а Чернышов с июля 2014-го занимал пост директора в Набережночелнинской СКН.

Хасанова и Нигматуллин также ограничены запретом определенных действий, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Набережночелнинского суда.

Криминальное «Наследие» потянуло на 8 эпизодов

Обвинение по всем восьми эпизодам уголовного дела предъявлено лишь двум фигурантам — это Ринат Нурисламов и сестра его жены, бухгалтер «Наследия» Роза Хасанова.

Еще шесть фигурантов обвиняются лишь в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и «вексельной» афере на 622 млн рублей — это жена и сестра Нурисламова, а также его партнер Антон Иоффе и специалисты по работе с клиентами Гузель Сулейманова и Елена Самойлова.

Между тем силовики считают, что в рамках ОПС совершены еще шесть преступлений:

эпизод 3-4 — легализация преступных доходов на 3,5 млн рублей под видом купли-продажи Infiniti по фиктивным документам и афера с возвратом НДС на 535 тысяч рублей за данный автомобиль, который, по данным силовиков, в РФ даже не ввозился;

— легализация преступных доходов на 3,5 млн рублей под видом купли-продажи Infiniti по фиктивным документам и афера с возвратом НДС на 535 тысяч рублей за данный автомобиль, который, по данным силовиков, в РФ даже не ввозился; эпизод 5 — легализация части похищенных средств в размере 13,4 млн рублей путем покупки и отчуждения земельных участков и домов в челнинском поселке Орловка;

— легализация части похищенных средств в размере 13,4 млн рублей путем покупки и отчуждения земельных участков и домов в челнинском поселке Орловка; эпизоды 6-8 — преднамеренное банкротство фирм «Набережночелнинская сберегательная компания «Наследие» и «Лизинговая компания «Первая финансовая», а также ИП Хасанов Р.Р., зарегистрированного на тестя Нурисламова.

Вину фигуранты не признают. Придерживаются версии — умысла на хищение средств у них не было, деятельность всех компаний была законной. Самая тяжкая из статей их обвинения — 210-я — грозит наказанием до 20 лет лишения свободы.

При этом бывший депутат Набережночелнинского горсовета утверждает — к деятельности «Наследия» и его «дочек» на инкриминируемый следствием период отношения не имел. С его слов, отошел от дел после неудачной попытки его убийства, путем подрыва гостевого домика в Боровецком лесу, чему предшествовал длившийся с 2008 года конфликт с соучредителями «Ипотечной финансовой компании».

Нурисламов заявляет — несколько партнеров требовали от него «совершать противоправные деяния — передавать из кассы деньги без документального оформления», но он отказался. В 2009-м по предложению Иоффе прекратил участие в ОАО «ИФК», но «трое учредителей (Абзалов В., Сабирзянов Р. и Сафиуллин Р.) продолжали угрожать ему расправой и осуществлять юридическое и психологическое давление» путем подачи ложных заявлений о преступлениях, — сообщал обвиняемый на допросах. Говорил, что параллельно те же трое требовали с него откуп — «по 1,5 рубля». Денег он им не дал. В интересах семьи бросил бизнес и поехал в Казань. С этого времени он отношения к ООО «Набережночелнинская СКН» не имеет.