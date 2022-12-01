«Ситимобил» планирует закупить 2 тысячи автомобилей «Москвич»

Завод «Москвич» будет поставлять автомобили сервису такси «Ситимобил». Планируется передать 2 тысячи автомобилей в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.



— Мы предварительно договорились с «Москвичом» о поставке двух тысяч бензиновых автомобилей в 2023 году. Компания планирует приобрести машины для входящей в структуру агрегатора лизинговой компании «Ситипарк», — рассказала PR-директор компании People&People, которая управляет сервисом «Ситимобил», Екатерина Зубенина.

Фото: mos.ru

Сервис такси также планирует приобрести электромобили, но уже у других компаний.

По словам представителей завода «Москвич», конкретных договоренностей о поставках машин пока что нет. На данный момент ведутся переговоры с несколькими операторами каршеринга и такси.

Напомним, в июле московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта. А в августе стороны согласовали документ об инвестировании в «Москвич» 5 миллиардов рублей. Сборка автомобилей стартовала 23 ноября.



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Диана Фатыхова