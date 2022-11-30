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«Нефтехимик» уступил ХК «Амур»

14:21, 30.11.2022
«Нефтехимик» уступил ХК «Амур»
Фото: пресс-служба «Нефтехимика»

«Нефтехимик» уступил «Амуру». Матч закончился со счетом 1:5 в пользу хоккейного клуба из Хабаровска.

Единственную шайбу в команде «Нефтехимика» забросил Булат Шафигуллин. Он отличился в третьем периоде.

Сегодняшний матч из-за ОРВИ пропустили несколько хоккеистов «Нефтехимика» — Хантер Шинкарук, Ансель Галимов, Ярослав Озолин, Вячеслав Лещенко и Рафаэль Бикмуллин. Из-за травм отсутствовали Владислав Леонтьев и Кирилл Воробьев.

Напомним, 28 ноября «Нефтехимик» обыграл «Амур». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу нижнекамцев.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан ХК Нефтехимик

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