В проектах постановлений Кабмина Татарстана выявили 21 коррупциогенный фактор

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году Министерство юстиции Татарстана провело правовую антикоррупционную экспертизу 1 915 проектов нормативно-правовых актов. В части из них выявили коррупциогенные факторы, рассказал первый заместитель главы ведомства Айнур Галимов.

— Это законы республики Татарстан, проекты указов президента, проекты постановлений Кабинета министров. В 17 проектах постановлений Кабинета министров был выявлен 21 коррупциогенный фактор, — сообщил он.

Исполнительными органами власти в Татарстане проведена правовая антикоррупционная экспертиза более 1,6 тысячи нормативно-правовых актов. В них обнаружили 25 коррупциогенных факторов, рассказал Айнур Галимов.

Органами местного самоуправления проверено свыше 17,4 тысячи проектов муниципальных нормативно-правовых актов. В них выявили 78 коррупциогенных факторов.

Скриншот трансляции

— Следует сказать, что все коррупциогенные факторы устранены, — заявил Айнур Галимов.

Главный советник Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов сообщил, что в республике 96% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. Некоторые ведомства до сих пор не завершили анализ сведений о доходах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина