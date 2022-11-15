В 2023 году досрочно откроют движение на М-12 от Москвы до Казани

В 2023 году планируется досрочно открыть движение на всем протяжении М-12 от Москвы до Казани, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



Запуск трассы обеспечит разгрузку автодороги М-7 «Волга» и свяжет крупнейшие центры и агломерации пяти регионов. С вводом скоростной автодороги время в пути между Москвой и Казанью сократится с нынешних 12 до шести часов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани может подорожать — цена будет зависеть от себестоимости дороги, сейчас она рассчитывается. Он отметил, что «удорожания надо как-то восполнять», и перечислил: в 2021 году вырос доллар, наложились пандемийные ограничения и рост цен на стройматериалы. По словам Хуснуллина, только удорожание по трассе Москва — Казань за металл составило 12 млрд, удорожание стоимости перевозок — 8 миллиардов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко