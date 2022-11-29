Эксперт заявил, что большинство всех объявлений об аренде квартиры — фейк: «Этих квартир не существует»

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Предложение квартир на арендном рынке Казани выросло в ноябре на 8,4% по сравнению с октябрем. Такие данные приводят сайты объявлений в аналитике, предоставленной «Реальному времени». Однако вице-президент Гильдии риелторов Татарстана, директор «НЛБ-Недвижимость» Андрей Савельев призывает не доверять статистике агрегаторов недвижимости.

— Потому что там около 80% всех объявлений — это фейк. Этих квартир не существует. Вы попробуйте позвонить и снять квартиру по этим объявлениям. Скорее всего, вам скажут, что квартира, которая рекламируется, уже сдана, но есть другая, — отмечает он.

Такие объявления — способ лидогенерации. Так риелторы — а, точнее, не риелторы, а посредники, как мы их называем (это не профессиональные агенты, непонятые лица без ИП и юрлиц) пытаются найти себе клиентов. «И ценники там, если вы посмотрите, значительно ниже рынка. А 20% объявлений на агрегаторах — это вообще мошенники», — подчеркивает Савельев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Шумиха в СМИ о том, что рынок аренды падает, — это выдумки и панические настроения, — заявил эксперт в интервью «Реальному времени».



В свою очередь учредитель и директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов сообщил «Реальному времени», что долгосрочная аренда — уже не такой привлекательный бизнес. По его словам, сегодня можно купить квартиру в ипотеку почти бесплатно, поэтому финансовые потоки идут в покупку своего жилья, а не на рынок аренды.



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Юлия Гараева