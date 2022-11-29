Эксперт: долгосрочная аренда жилья потеряла привлекательность из-за почти бесплатной ипотеки

Фото: Агентство недвижимости «Этажи-Казань»

Долгосрочная аренда — сегодня уже не такой привлекательный бизнес. Такое мнение в интервью «Реальному времени» высказал Марат Галлямов, учредитель и директор агентства недвижимости «Этажи-Казань».

— Во-первых, сегодня можно купить квартиру в ипотеку почти бесплатно. Поэтому финансовые потоки идут в покупку своей квартиры, а не на рынок аренды. Срок окупаемости такой квартиры — 15 лет, это очень много. Доходность — 5% годовых: проще положить деньги в банк. Если в предыдущие годы существенным фактором, влияющим на решение инвесторов, оставалась капитализация квартиры, сдаваемой в аренду, то сейчас рост цены на рынке недвижимости замедлился, и, по моим прогнозам, еще 3—5 лет цены будут держаться на этом уровне, плюс-минус 10%. Не стоит забывать про налог на доходы физических лиц 13 процентов. Это также дополнительная нагрузка на платеж.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом, в связи с ростом предложения на рынке долгосрочной аренды, ставки снижаются, отмечает эксперт. «Есть определенные нюансы: то, что стоило 10 тысяч рублей, так и стоит 10 тысяч. А вот то, что было по 70—100 тысяч, теперь можно снять за 50—70 тысяч рублей. Как правило, сейчас «стоят» либо очень дорогие квартиры, либо те, что сдаются за 10—13 тысяч с «бабушкиным» ремонтом», — говорит он. — Играет свою роль и сезон. Сейчас сезон низкий, спрос падает. Но в целом снять хорошую квартиру недорого — по-прежнему большая удача.

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Юлия Гараева