Исследование: состав компенсационных пакетов в Казани изменился

В Казани состав компенсационных пакетов немного изменился: увеличилось число подарков и выплаты за мобильную связь, уменьшилось количество корпоративных мероприятий. Об этом сообщает SuperJob.

В состав компенсационных пакетов входит обучение за счет работодателя и корпоративные мероприятия (43% и 40% соответственно). 36% работодателей дарят презенты по праздникам, 37% оплачивают сотрудникам расходы на мобильную связь и интернет. В Казани в каждой четвертой компании действуют скидки на продукцию для сотрудников. А в каждой шестой компании действует компенсация за питание.

На добровольное медицинское страхование работников заключили договор 18% компаний. Служебный транспорт предоставляют 16% компаний. 5% оплачивают своему персоналу занятия фитнесом. 4% предприятий дают дополнительные оплачиваемые дни отпуска, 2% компаний предоставляют льготные путевки.

Фото: pxhere.com

Компенсационного пакета нет только у 15% компаний в Казани: работодатели предоставляют персоналу только соцпакет, гарантированный ТК РФ.

Было выявлено, что самые объемные компенсационные пакеты предоставляют работодатели из сферы информационных технологий и производственных предприятий.

Напомним, в республике расширили перечень медработников, претендующих на единовременные компенсационные выплаты от 750 тыс. до 1,5 млн рублей при переезде на работу в село или город с населением менее 50 тыс. человек. Согласно постановлению Кабмина РТ №319 от 22.04.2020 г., до сих пор такие выплаты начисляли врачам и фельдшерам. Но в документ внесли поправки, и теперь это право получили акушерки и медсестры ФАПов.



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Диана Фатыхова