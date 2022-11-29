Россия, Казахстан и Узбекистан могут создать единый газовый союз

Вице-премьер Александр Новак подтвердил обсуждение возможного создания Россией, Казахстаном и Узбекистаном газового союза. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, союз предполагает сотрудничество по транспортировке, экспорту, переработке газа и другие формы кооперации.

— Да, такие направления сотрудничества рассматриваются поскольку и Россия, Казахстан, и Узбекистан еще с СССР имеют единую газотранспортную систему. Фактически у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества, в том числе и по поставкам газа, переработке. По поставкам на другие экспортные направления, — сказал он.

Также о возможном создании газового союза сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. По его словам, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили возможность создания данного объединения.

— Речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, — цитирует его «РИА Новости».

25 октября в Турции после достижения принципиального соглашения с Россией о создании газового хаба начали выполнять свою часть работы.

Напомним, лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в своей стране. О планах создания газового хаба Эрдоган рассказал еще 14 октября. По его словам, это произойдет в кратчайшие сроки. Как сообщает источник, о стоимости хаба пока рано говорить.



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Максим Кокунин