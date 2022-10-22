Источник о стоимости газового хаба в Турции: «Рано сейчас об этом говорить»

Стоимость газового хаба в Турции станет известна после прояснения всех деталей проекта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

— Рано сейчас об этом говорить. Сначала необходимо прояснить, что и как мы будем делать. После прояснения всех деталей, станет ясна и цена вопроса, — заявил собеседник издания.

Фото: pxhere.com

Напомним, лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в своей стране. О планах создания газового хаба Эрдоган рассказал еще 14 октября. По его словам, это произойдет в кратчайшие сроки.



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Елизавета Пуншева