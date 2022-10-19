Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции

Лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в своей стране. Об этом сообщают «РИА Новости».

— Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

О планах создания газового хаба Эрдоган рассказал еще на прошлой неделе. По его словам, это произойдет в кратчайшие сроки. С идеей его реализации ранее выступил президент России Владимир Путин. Эрдоган отметил, что хаб могут расположить в европейской части Турции.



— Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра, — привел слова турецкого лидера телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, однако новый проект будет международным. Анкара построит инфраструктурный объект «в наиболее подходящем для этого месте».

Фото: realnoevremya.ru

Чуть ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова перенаправить объемы поставок с «Северных потоков» в Черное море, через Турцию в Европу. В таком решении, по мнению Путина, есть экономическая целесообразность. Также будет выше уровень безопасности.

— Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — говорил президент.

Глава государства назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он считает, что конкуренты России таким образом пытаются заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.



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Максим Кокунин