Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции
Лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании газового хаба в своей стране. Об этом сообщают «РИА Новости».
— Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию, — сказал он.
О планах создания газового хаба Эрдоган рассказал еще на прошлой неделе. По его словам, это произойдет в кратчайшие сроки. С идеей его реализации ранее выступил президент России Владимир Путин. Эрдоган отметил, что хаб могут расположить в европейской части Турции.
— Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра, — привел слова турецкого лидера телеканал NTV.
Эрдоган отметил, что в Турции уже есть хаб для распределения газа по стране, однако новый проект будет международным. Анкара построит инфраструктурный объект «в наиболее подходящем для этого месте».
Чуть ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова перенаправить объемы поставок с «Северных потоков» в Черное море, через Турцию в Европу. В таком решении, по мнению Путина, есть экономическая целесообразность. Также будет выше уровень безопасности.
— Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — говорил президент.
Глава государства назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он считает, что конкуренты России таким образом пытаются заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.
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