В Татарстане сотрудники МЧС спасли рыбака, уснувшего на льду Вятки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера днем спасателям поступило сообщение о том, что на льду реки Вятки напротив парка «Яшьлек» в Мамадыше лежит мужчина, а рядом с ним ледобур и рюкзак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что подойти к нему у очевидцев не было возможности, так как вокруг рыбака находились многочисленные промоины и полыньи. На место прибыли спасатели зонального поисково-спасательного отряда на судне на воздушной подушке, которые и доставили его на берег. Оказалось, что мужчина просто спал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

На прошлой неделе специалисты Отдела охраны общественного порядка в Зеленодольске за один рейд составили шесть протоколов на рыбаков, вышедших на тонкий лед.

Напомним, в Татарстане с 18 ноября из-за начала процесса ледообразования на водоемах выставлены временные спасательные посты. Также почти во всех районах республики приступили к своей работе сводные мобильные группы, которые патрулируют водоемы на судах на воздушной подушке.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин