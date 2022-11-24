За один рейд в Зеленодольском районе на рыбаков составили 6 протоколов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Ежегодно сотрудники МЧС предупреждают рыбаков об опасности выхода на тонкий осенний лед — но не всегда эти предупреждения помогают. Именно в этот период инспекторы ГИМС усиливают профилактическую работу среди населения.

— Тем временем, специалисты Отдела охраны общественного порядка составляют протоколы на нарушителей правил охраны жизни людей на водных объектах. За один сегодняшний рейд составили 6 протоколов, которые сейчас переданы на рассмотрение в административную комиссию, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Татарстана.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.06.2014 г. № 435 внесены изменения в Правила охраны жизни людей на водных объектах. Теперь для тех, кто вышел на лед водных объектов при толщине льда менее 7 сантиметров, согласно ч. 2 ст. 3.10 предусмотрен ряд санкций от предупреждения до наложения штрафа от 1000-1500 рублей.

В пресс-службе ведомства напомнили, что безопасной для человека является толщина льда более 7 см. В настоящее время на большинстве рек процесс ледообразования еще только формируется. Так, ситуация на водных объектах республики выглядит следующим образом:

В казанском Нижнем Заречье на реке Казанке лед может достигать толщины от 0 до 7 см, а на Волге в Займище от 0 до 5 см. В Верхнеуслонском районе на Волге у сел Печищи толщина льда составляет лишь 3 см, а на Каме в Набережных Челнах — от 0 до 6 см.

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Илина Хакимова