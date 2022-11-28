Татарстан вошел в десятку регионов по объему сделок на бирже вторсырья РЭО
Татарстан вошел в десятку регионов России по объему сделок вторсырья на Бирже вторичных материальных ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).
Лидерами стали Московская, Кемеровская и Новосибирская области — сумма их сделок составила 226,5 млн рублей.
Также в десятку вошли Москва (14,7 млн рублей), Удмуртия (13,6 млн рублей), Калужская область (12 млн рублей), Тверская (9,3 млн рублей), Пермский край (8,6 млн рублей) и Саратовская область (4,8 млн рублей).
Татарстан оказался на 10-м месте с показателем в 3,6 млн рублей.
В сентябре на улицах Казани появилось несколько скамеек из переработанного вторичного сырья. Три скамейки появились в сквере по улице Ипподромной, две — на трамвайной остановке «Станция метро «Дубравная» и одна — на остановке «Улица Центрально-Отарская» в жилом массиве Отары. На улицах города также разместились и урны из переработанного вторсырья.
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